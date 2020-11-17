Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что примет участие в дебатах мэра, несмотря на заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

Мэр не исключил, что дебаты могут состояться в онлайн-формате, если его не выпишут из больницы.

– У нас планируются дебаты. Не знаю, в какой форме я буду принимать участие в них – онлайн или как-то по-другому. Если меня выпишут, я обязательно приду, - сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич в очередной раз подчеркнул важность голоса каждого николаевца на предстоящих выборах.

– Явка в соседних регионах была неутешительной. При таких условиях, выборы в Николаеве могут оказаться неутешительными и для нас. Потому призвал вас 22 ноября прийти на выборы. Некоторые мне пишут: «Да не переживайте, вы и так выиграете!». Нет, если вы будете так думать и не придете на выборы, то я точно не выиграю. Мне важно, чтобы каждый из вас пришел в этот день, если это важно и для вас, - отметил он.

Отметим, что 5 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.

Во второй тур выборов мэра в Николаеве прошли два кандидата – Александр Сенкевич (партия «Пропозиція»), набравший 38,94% голосов, и Владислав Чайка (партия «Оппозиционная платформа - За жизнь»), набравший 29,31%.

После оглашения результатов комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.