Во Франции с 20 ноября начнут продавать рождественские елки, что стало возможным после того, как правительство объявило их «предметами первой необходимости».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

– Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора. Сектор становится организованным, производители усиленно работают, - сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

На прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки будут считаться «предметами первой необходимости», а это означает, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами изоляции.

Денорманди подчеркнул, что продажи должны осуществляться в основном на улице. В качестве вероятных мест для продажи были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором изложены правила продажи рождественских елок в условиях изоляции, но во вторник утром этот указ еще не был опубликован.

Накануне вечером Денорманди заявил, что указ будет опубликован «на этой неделе».

Напомним, в октябре во Франции было выявлено более 52 тысячи новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество инфицированных людей возросло до 1 миллиона 138 тысяч 507 человек с начала пандемии.