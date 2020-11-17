Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан перестать сжигать опавшую листву, напомнив, что это негативно влияет на дыхательную систему и может развить рак легких.

Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях.

Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджетом города предусматриваются средства на вывоз опавших листьев. Он призвал николаевцев перестать портить качество воздуха, который может негативно сказаться на здоровье населения, в частности, во время коронавирусной пандемии.

– Находясь в больнице и проветривая палату, я чувствую ночью запах горелых листьев. Все бросились палить листья. Друзья, остановитесь! Снесите, соберите в какую-то кучу, мы их вывезем. Не переживайте об этом. На их вывоз выделены деньги. Люди в частном секторе знают, куда им необходимо сложить листья, не жгите их. Помимо того, что это противозаконно, это еще и негативно влияет на ваше здоровье – развивает рак легких. И без того со здоровьем много проблем, особенно во время коронавируса, - обратился к николаевцам городской голова.

Напомним, вечером 15 ноября во всех районах Николаева наблюдалось существенное загрязнение воздуха.

В социальных сетях многие николаевцы сообщали о случаях сжигания листьев в частном секторе.

Отметим, что в октябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды призвало органы местного самоуправления в Украине организовать сбор опавших листьев от людей и по населенным пунктам для того, чтобы уменьшить случаи сжигания листьев.

Позже в апреле 2020 года Верховная Рада резко повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.

Справка. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания.