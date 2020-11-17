Онлайн-ритейлер Amazon начал продажи лекарственных средств на своей платформе, пока запуск произошел только в США.
Об этом сообщает АР News.
Во вторник, 17 ноября, онлайн-ритейлер сделал возможным заказ медикаментов, в частности по рецептам врачей. Это сразу отразилось на акциях фармацевтических компаний. Например, акции Walgreens упали более чем на 10%.
Большие фармсети зависят от стабильного физического потока клиентов, так как вместе с основной покупкой медикаментов они могут осуществить дополнительную, например, шампунь или перекус. Хотя компании-конкуренты также активизировались в онлайн-среде, ассортимент магазина Amazon в разы больше других.
Amazon также открыл к продаже продукцию, которая требует особых температур, например инсулин. Получить медикаменты по рецепту можно только после того, как его добавили в кабинет на сайте.
Отмечается, что компания намеревалась выйти на фармацевтический рынок еще раньше. Два года назад Amazon приобрел компанию PillPack за 750 миллионов долларов - она производит пакеты для лекарств с маркировкой времени и даты приема.
Напомним, основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из «Фонда Земли Безоса».
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Онлайн-ритейлер Amazon начал продажи лекарственных средств на своей платформе, пока запуск произошел только в США.
Об этом сообщает АР News.
Во вторник, 17 ноября, онлайн-ритейлер сделал возможным заказ медикаментов, в частности по рецептам врачей. Это сразу отразилось на акциях фармацевтических компаний. Например, акции Walgreens упали более чем на 10%.
Большие фармсети зависят от стабильного физического потока клиентов, так как вместе с основной покупкой медикаментов они могут осуществить дополнительную, например, шампунь или перекус. Хотя компании-конкуренты также активизировались в онлайн-среде, ассортимент магазина Amazon в разы больше других.
Amazon также открыл к продаже продукцию, которая требует особых температур, например инсулин. Получить медикаменты по рецепту можно только после того, как его добавили в кабинет на сайте.
Отмечается, что компания намеревалась выйти на фармацевтический рынок еще раньше. Два года назад Amazon приобрел компанию PillPack за 750 миллионов долларов - она производит пакеты для лекарств с маркировкой времени и даты приема.
Напомним, основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из «Фонда Земли Безоса».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов