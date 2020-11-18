Во фракции «Слуга Народа» не видят юридического смысла в постановлении об отмене «карантина выходного дня», поэтому не голосовали за нее.
Об этом рассказала заместитель главы политсилы Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина».
По ее словам, отмена карантина — это прерогатива правительства, а депутаты не могут отменить решение Кабмина.
— Только он (Кабмин — прим.) сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами, — пояснила она.
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к правительству, чтоб оно обеспечило компенсацию потерь для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий.
Напомним, вчера, 17 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.
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Во фракции «Слуга Народа» не видят юридического смысла в постановлении об отмене «карантина выходного дня», поэтому не голосовали за нее.
Об этом рассказала заместитель главы политсилы Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина».
По ее словам, отмена карантина — это прерогатива правительства, а депутаты не могут отменить решение Кабмина.
— Только он (Кабмин — прим.) сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами, — пояснила она.
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к правительству, чтоб оно обеспечило компенсацию потерь для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий.
Напомним, вчера, 17 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов