Об этом рассказала заместитель главы политсилы Евгения Кравчук в комментарии «РБК-Украина».

По ее словам, отмена карантина — это прерогатива правительства, а депутаты не могут отменить решение Кабмина.

— Только он (Кабмин — прим.) сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами, — пояснила она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к правительству, чтоб оно обеспечило компенсацию потерь для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Напомним, вчера, 17 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.