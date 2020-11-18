Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые позволило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.

Об этом сообщает FDA.

— Хотя диагностические тесты COVID-19 разрешены для сбора (материалов для исследования, - прим.) дома, это первые тесты, которые можно проводить самостоятельно и получать результаты в домашних условиях, - говорится в сообщении.

Молекулярный тест американской компании Lucira Health делается путем взятия мазка с носогорла. Затем тампон с мазком необходимо опустить во флакон, который помещается в тестовое устройство.

За 30 минут или раньше результат появляется на светодисплее тестовой установки. Исследование можно проводить как дома, так и в медучреждениях.

В FDA предупредили, что этот тест можно проводить самостоятельно только людям от 14 лет, если же пациенты моложе этого возраста, то их должны тестировать специалисты. Тест продается только по рецепту от врача.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от COVID-19.