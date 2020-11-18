В аэропорту Одессы украинцев по прибытию из-за границы заставляли сдавать платный тест на коронавирус.
Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пассажиры не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту.
По его словам, на данную ситуацию пожаловались контакт-центр Минздрава. В частности, такой случай произошел с моряками, вернувшимися из рейса.
— Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. В Киеве такого нет. Поэтому я еще раз передаю привет тем, кто попытался такие вещи делать. Мы их четко фиксируем и не допустим, чтобы такое происходило, - сказал Ярослав Кучер.
Напомним, что в международном аэропорту Борисполь запустили линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.
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В аэропорту Одессы украинцев по прибытию из-за границы заставляли сдавать платный тест на коронавирус.
Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пассажиры не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту.
По его словам, на данную ситуацию пожаловались контакт-центр Минздрава. В частности, такой случай произошел с моряками, вернувшимися из рейса.
— Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. В Киеве такого нет. Поэтому я еще раз передаю привет тем, кто попытался такие вещи делать. Мы их четко фиксируем и не допустим, чтобы такое происходило, - сказал Ярослав Кучер.
Напомним, что в международном аэропорту Борисполь запустили линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов