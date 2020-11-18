В аэропорту Одессы украинцев по прибытию из-за границы заставляли сдавать платный тест на коронавирус.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, пассажиры не обязаны проходить тестирование на COVID-19 в аэропорту.

По его словам, на данную ситуацию пожаловались контакт-центр Минздрава. В частности, такой случай произошел с моряками, вернувшимися из рейса.

— Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. В Киеве такого нет. Поэтому я еще раз передаю привет тем, кто попытался такие вещи делать. Мы их четко фиксируем и не допустим, чтобы такое происходило, - сказал Ярослав Кучер.

Напомним, что в международном аэропорту Борисполь запустили линию быстрого ПЦР-тестирования пассажиров на COVID-19.