Минцифры инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в частности, планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу и развивать системы специальной связи.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, новая концепция развития службы усилит киберзащиту в Украине.
— По инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Внедряем эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - написал министр.
В рамках реформы на 2021-2024 годы планируется:
совершенствование нормативно-правовой базы;
развитие систем специальной связи;
оптимизация задач, функций, организационных структур;
поддержка производства средстве защиты информации;
имплементация Национальных стандартов криптографической защиты.
— Готовим специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствование правовых основ и системы подготовки кадров. Также готовим перезагрузки КРРТ — концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в управление Госспецсвязи. Отпимизация управленческой сферы, перевод на электронный документооборот, автоматизация процессов, - добавил министр.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 миллиона человек.
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Минцифры инициирует реформу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, в частности, планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу и развивать системы специальной связи.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, новая концепция развития службы усилит киберзащиту в Украине.
— По инициативе Минцифры будет оптимизирована структура и создана стратегия национальной безопасности. Внедряем эффективный менеджмент Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - написал министр.
В рамках реформы на 2021-2024 годы планируется:
совершенствование нормативно-правовой базы;
развитие систем специальной связи;
оптимизация задач, функций, организационных структур;
поддержка производства средстве защиты информации;
имплементация Национальных стандартов криптографической защиты.
— Готовим специальные программы противодействия техническим разведкам, модернизацию системы правительственной связи, совершенствование правовых основ и системы подготовки кадров. Также готовим перезагрузки КРРТ — концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в управление Госспецсвязи. Отпимизация управленческой сферы, перевод на электронный документооборот, автоматизация процессов, - добавил министр.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тысяч сел, где проживают 2,5 миллиона человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов