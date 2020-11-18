Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. ЕИБ согласился рассмотреть вопрос выделения Украине средств на покупку вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Как рассказали в правительстве, ЕИБ рассмотрит возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.
— Будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса по использованию средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность, — заявил Денис Шмыгаль во время разговора с Терезой Червинской.
Напомним, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. ЕИБ согласился рассмотреть вопрос выделения Украине средств на покупку вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Как рассказали в правительстве, ЕИБ рассмотрит возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.
— Будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса по использованию средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность, — заявил Денис Шмыгаль во время разговора с Терезой Червинской.
Напомним, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов