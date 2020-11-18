Премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. ЕИБ согласился рассмотреть вопрос выделения Украине средств на покупку вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Как рассказали в правительстве, ЕИБ рассмотрит возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.

— Будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса по использованию средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность, — заявил Денис Шмыгаль во время разговора с Терезой Червинской.