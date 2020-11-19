Власти Канады рассматривают возможность передачи вакцин против коронавирусной инфекции бедным странам.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, передача вакцины может быть осуществлена через международный фонд COVAX Facility, который является мировой площадкой по покупке вакцины.

Также канадские власти планируют распространить часть доз через Всемирную организацию здравоохранения, которая уже и будет распределять препарат в качестве гуманитарной помощи.

— Мы не хотим, чтобы эти дозы пропали, — отметил источник.

При этом Канада закупила наибольшее в мире количество доз вакцин в пересчете на одного жителя страны. Канадское правительство ранее заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

С начала пандемии в Канаде заразились 311 тыс. человек, 11 тыс. из них умерли, 248 тыс. —выздоровели.

Напомним, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.