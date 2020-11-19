Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Конгресса.

За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.

Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.

Напомним, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.