Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.
Об этом сообщает пресс-служба Конгресса.
За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.
Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.
Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.
Напомним, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.
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Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.
Об этом сообщает пресс-служба Конгресса.
За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.
Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.
Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.
Напомним, адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального пожаловалась в Европейский суд по правам человека на отказ завести дело о его отравлении.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов