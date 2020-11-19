Израиль нанес новые удары по сирийским военным объектам в Дамаске. Погибли как минимум 10 сирийских военных.
Об этом пишет Синьхуа.
Выстрелы были нацелены на позиции противовоздушной обороны сирийской армии, а также склады проиранским боевиков ливанской группы «Хизболла» на юге и юго-западе Дамаска.
Среди погибших было трое сирийских военных и пятеро иранских бойцов. Двое других жертв были, вероятно, из Ирака и Ливана.
В течение всего сирийского кризиса Израиль осуществил сотни авиаударов против иранских объектов в Сирии, а также конвои, перевозившие оружие «Хезболлы», ливанского ополчения, которое, как утверждается, поддерживалось Ираном.
Напомним, ранее по Израилю с сектора Газы были выпущены две ракеты.
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Израиль нанес новые удары по сирийским военным объектам в Дамаске. Погибли как минимум 10 сирийских военных.
Об этом пишет Синьхуа.
Выстрелы были нацелены на позиции противовоздушной обороны сирийской армии, а также склады проиранским боевиков ливанской группы «Хизболла» на юге и юго-западе Дамаска.
Среди погибших было трое сирийских военных и пятеро иранских бойцов. Двое других жертв были, вероятно, из Ирака и Ливана.
В течение всего сирийского кризиса Израиль осуществил сотни авиаударов против иранских объектов в Сирии, а также конвои, перевозившие оружие «Хезболлы», ливанского ополчения, которое, как утверждается, поддерживалось Ираном.
Напомним, ранее по Израилю с сектора Газы были выпущены две ракеты.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов