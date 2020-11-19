Израиль нанес новые удары по сирийским военным объектам в Дамаске. Погибли как минимум 10 сирийских военных.

Об этом пишет Синьхуа.

Выстрелы были нацелены на позиции противовоздушной обороны сирийской армии, а также склады проиранским боевиков ливанской группы «Хизболла» на юге и юго-западе Дамаска.

Среди погибших было трое сирийских военных и пятеро иранских бойцов. Двое других жертв были, вероятно, из Ирака и Ливана.

В течение всего сирийского кризиса Израиль осуществил сотни авиаударов против иранских объектов в Сирии, а также конвои, перевозившие оружие «Хезболлы», ливанского ополчения, которое, как утверждается, поддерживалось Ираном.

Напомним, ранее по Израилю с сектора Газы были выпущены две ракеты.