Компания Apple согласилась выплатить 113 миллионов долларов в 34 штатах и округе Колумбия, чтобы урегулировать обвинения о замедлении работы старых iPhone после обновления iOS. В начале года Apple уже заплатил пострадавшим пользователям 500 миллионов.

Об этом сообщает TechCrunch.

В штатах заявили, что Apple замедлила работу своих смартфонов, чтобы побудить людей покупать новые устройства. В компании отрицают, что сделали это ради финансовой выгоды.

Генпрокурор Аризоны Марк Бронович, который вел расследование, заявил, что Apple вполне осознавала масштабы проблемы и недостатки ее решения.

– Многие потребители решили, что единственным способом улучшить работу смартфонов является приобретение новых моделей iPhone. Apple, конечно, полностью понимала такие последствия для продаж, - выдал в документе прокурор.

Бронович и его коллеги утверждали, что технологическая компания нарушила законы о защите прав потребителей, о мошенничестве, о сокрытии информации. Apple не признала никаких нарушений закона, но согласилась выплатить компенсацию в 113 миллионов долларов, которую равномерно разделят между штатами.

Еще Apple согласилась течение трех лет предоставлять правдивую информацию о сроке работы аккумуляторов на сайте и сообщать об обновлении iOS и изменениях в работе iPhone.

Напомним, третья презентация компании Apple состоится 10 ноября. На ней может состояться презентация Macbook с собственным процессором ARM.