Кабинет Министров Украины утвердил передислокацию двух воинских частей Военно-морских сил Украины из Николаева в Бердянск.
Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, пишут НикВести.
В частности, из Николаева в Бердянск передислоцируют воинские части А1980 и А3130, а николаевскую воинскую часть А1804 — в Очаков.
При этом, Кабмин также принял решение передислоцировать в Бердянск воинскую часть А2611 в поселке Сарата Одесской области.
Кроме того, в пояснительной записке указывается, что такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных воинских частей.
Напомним, что на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.
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Кабинет Министров Украины утвердил передислокацию двух воинских частей Военно-морских сил Украины из Николаева в Бердянск.
Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, пишут НикВести.
В частности, из Николаева в Бердянск передислоцируют воинские части А1980 и А3130, а николаевскую воинскую часть А1804 — в Очаков.
При этом, Кабмин также принял решение передислоцировать в Бердянск воинскую часть А2611 в поселке Сарата Одесской области.
Кроме того, в пояснительной записке указывается, что такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных воинских частей.
Напомним, что на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов