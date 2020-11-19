Кабинет Министров Украины утвердил передислокацию двух воинских частей Военно-морских сил Украины из Николаева в Бердянск.

Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 ноября, пишут НикВести.

В частности, из Николаева в Бердянск передислоцируют воинские части А1980 и А3130, а николаевскую воинскую часть А1804 — в Очаков.

При этом, Кабмин также принял решение передислоцировать в Бердянск воинскую часть А2611 в поселке Сарата Одесской области.

Кроме того, в пояснительной записке указывается, что такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных воинских частей.

Напомним, что на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.