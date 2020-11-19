Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые за 500 тысяч долларов обещали поспособствовать решению вопроса через связи в Офисе Генерального прокурора.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
— Задержанные сотрудниками спецслужбы дельцы — двое киевлян, которые требовали эти деньги с представителя иностранной компании. Они пообещали через свои якобы «связи» с руководством структуры оказать содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой, - говорится в сообщении.
Следствие установило, что за эту сумму фигуранты также «гарантировали» возмещение нанесенного ущерба и привлечение виновных к ответственности.
Злоумышленников задержали в одном из столичных кафе при получении первой части взятки в 250 тысяч долларов.
Правоохранители открыли уголовное производство, сейчас ведутся следственные действия.
Напомним, что Служба безопасности разоблачила на систематическом получении взятки начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
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Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые за 500 тысяч долларов обещали поспособствовать решению вопроса через связи в Офисе Генерального прокурора.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
— Задержанные сотрудниками спецслужбы дельцы — двое киевлян, которые требовали эти деньги с представителя иностранной компании. Они пообещали через свои якобы «связи» с руководством структуры оказать содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой, - говорится в сообщении.
Следствие установило, что за эту сумму фигуранты также «гарантировали» возмещение нанесенного ущерба и привлечение виновных к ответственности.
Злоумышленников задержали в одном из столичных кафе при получении первой части взятки в 250 тысяч долларов.
Правоохранители открыли уголовное производство, сейчас ведутся следственные действия.
Напомним, что Служба безопасности разоблачила на систематическом получении взятки начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов