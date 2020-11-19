Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые за 500 тысяч долларов обещали поспособствовать решению вопроса через связи в Офисе Генерального прокурора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

— Задержанные сотрудниками спецслужбы дельцы — двое киевлян, которые требовали эти деньги с представителя иностранной компании. Они пообещали через свои якобы «связи» с руководством структуры оказать содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что за эту сумму фигуранты также «гарантировали» возмещение нанесенного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

Злоумышленников задержали в одном из столичных кафе при получении первой части взятки в 250 тысяч долларов.

Правоохранители открыли уголовное производство, сейчас ведутся следственные действия.

Напомним, что Служба безопасности разоблачила на систематическом получении взятки начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.