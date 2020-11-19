Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По состоянию на 18 ноября территориальные избирательные комиссии передали результаты выборов депутатов в 1517 местных советов, что составляет 96,2% всех советов, где 25 октября выбирали депутатов.

Большинство избранных депутатов выдвигали политические партии или организации (83,38%). Больше всего мандатов получили представители «Слуги Народа» — 17,59%, или 5 809 депутатов. Второе место у «Батьківщина» — 12,39%, или 4 093 депутата, а третье — у «Оппозиционной платформы — За жизнь» с 11,75%, или 3 881 депутатом. В общем 110 политических партий получили своих представителей в местных советах разных уровней.

Также ЦИК получила данные о 98% избранных городских, сельских и поселковых голов. Большинство из них (52,58%) были самовыдвиженцами, а 47,42% представляли партию. Например, от «Слуги Народа» мэрами стали 225 человек, что является наибольшим показателем среди партий. Далее идут «За будущее» (92 мэры) и «Батькивщина» (53 мэры).

Напомним, с начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).