Виктория Москаленко

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Виктории Москаленко, партия «Европейская солидарность» находится в оппозиции к действующей власти в стране и к партии «Слуга народа», так как их представители являются некомпетентными и непрофессиональными. Она также считает, что, если главой облсовета будет представитель «Слуги народа», областной совет не сможет слаженно работать.

— Мы еще не обсуждали этот вопрос в партии, но я могу сказать, что позиция «Европейской Солидарности» в Украине следующая — мы в оппозиции к провластной партии, к «Слугам народа». Это наша однозначная позиция. Вы посмотрите какая тенденция в нашей стране. Монобоьшинство в Верховной Раде от «Слуги народа» показало свой уровень. Многие нардепы профессионалы, зашли в Раду просто под лозунгом, или даже под именем президента Зеленского. Такой же и Кабинет министров. Сперва у нас был премьер-министр Гончарук (Алексей Гончарук, – прим.), а теперь еще хуже него — Денис Шмыгаль. Мое мнение — «Слуги народа» показали свой непрофессионализм. Мы видели год губернатора Стадника (Александра Стадника, - прим.). Поэтому я считаю, что, если у нас глава государственной администрации от «Слуги народа», то если еще и выбрать главой областного совета представителя этой партии, то у нас не будет порядка, толка, нормальной работе. Мы видим тенденцию по всей стране, — говорит Виктория Москаленко.

Анна Замазеева

Помимо этого, Виктория Москалекно надеется, что ее коллеги по партии и областному совету поддержат ее позицию и не позволят, чтобы главой областного совета был представитель «Слуги народа», так как областную государственную администрацию уже возглавляет человек назначенный действующим Президентом Владимиром Зеленским.

— Я думаю, что все коллеги меня поддержат, и в «Европейской Солидарности», и те, кто будет себя ассоциировать с демократической направленностью, что мы не должны допустить «Слуг народа» одновременно на четвертом этаже (областного совета, где находится государственная администрация, – прим.) и на третьем этаже (где находится областной совет, – прим.), — отметила она.

Также, по мнению Виктории Москаленко, возглавить облсовет не может представитель партии «ОПЗЖ».

— Мы будем собираться с коллегами по партии. Будем обсуждать эти вопросы. Моя однозначная позиция заключается в том, что главой областного совета не может быть представитель от «ОПЗЖ». Я одна пыталась кричать и не дать им зарегистрировать кандидатов на выборы, когда они, просто нарушая законы делали все, чтобы зарегистрироваться на выборы. Сегодня власть, которую представляет «Слуга народа» абсолютно слабая, непрофессиональная. В то же время мы, команда «Европейской Солидарности» за эти пять лет доказали в областном совете свой профессионализм, что мы можем собираться и объединяться, и отвечать на вызовы, такие как: коронавирус, война на востоке Украины, — резюмировала Виктория Москаленко.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Также отметим, что кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.