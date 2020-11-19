В Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.

Пострадавшим предварительно поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.

– Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц, - говорится в сообщении.

Напомним, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме выявили тела троих погибших. Среди жертв двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравление природным газом.