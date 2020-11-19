В Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.
Пострадавшим предварительно поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все они находятся на амбулаторном лечении.
Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.
– Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц, - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме выявили тела троих погибших. Среди жертв двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравление природным газом.
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В Харьковской области зафиксировали массовое отравление среди учащихся Дергачевского лицея. По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра.
Пострадавшим предварительно поставили диагноз - пищевая токсикоинфекция и острый гастроэнтероколит. Все они находятся на амбулаторном лечении.
Сейчас в учебном заведении проводится эпидемическое расследование и устанавливается причина отравления детей.
– Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц, - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме выявили тела троих погибших. Среди жертв двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравление природным газом.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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