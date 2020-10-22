В селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме выявили тела троих погибших. Среди жертв двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 21 октября. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравление природным газом.

– В частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человек в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу. Признаков пожара не обнаружено, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в селе Новоивницкое нашли тела троих мужчин. Установлено, что умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумщины и Днепропетровщины и 21-летний уроженец города Черновцы. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.

Позже стало известно, что они умерли от отравления угарным газом.