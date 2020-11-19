Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.

Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.

– Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - заявил Ханс Клюге.

Напомним, одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации (две дозы) — 14 долларов.