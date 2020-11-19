Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.
Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.
Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.
– Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - заявил Ханс Клюге.
Напомним, одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации (две дозы) — 14 долларов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.
Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.
Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.
– Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, - заявил Ханс Клюге.
Напомним, одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации (две дозы) — 14 долларов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов