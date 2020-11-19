По информации из протоколов участковых избирательных комиссий, во втором туре выборов Луцкого мэра победил кандидат от партии «За майбутнє» Игорь Полищук, набравший большинство голосов — 24 тысячи 355 избирателей.

Об этом пишет «Украинская правда».

Представители ОПОРы подсчитали итоги голосования по данным, озвученным в Луцкой городской ТИК во время приема документов от УИК.

За другого кандидата самовыдвиженца Богдана Шибу отдали свои голоса 19 тысяч 93 избирателя.

Игорь Полищук получил большинство голосов на 85 участках, на 22 — победил Богдан Шиба. На двух участках кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Отмечается, что по результатам местных выборов 25 октября, партия «За майбутнє» взяла наибольшее количество мандатов в горсовете Луцка (13 из 42) и в облсовете Волыни (22 из 64).

Партию возглавляет бывший глава облсовета Волыни, а ныне нардеп Игорь Палица.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов, согласно которым в горсовет прошли 6 партий.