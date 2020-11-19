Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха.

Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

— ЕС считает, что необходимо возобновить усилия для всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта путем переговоров, в том числе по статусу Нагорного Карабаха, - говорится в заявлении.

Там отметили, что прекращение боевых действий — это только первый шаг к прекращению давнего конфликта.

В ЕС также призвали стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая обострила ситуацию в регионе.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, так как оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.