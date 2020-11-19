Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха.
Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
— ЕС считает, что необходимо возобновить усилия для всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта путем переговоров, в том числе по статусу Нагорного Карабаха, - говорится в заявлении.
Там отметили, что прекращение боевых действий — это только первый шаг к прекращению давнего конфликта.
В ЕС также призвали стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая обострила ситуацию в регионе.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Также напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, так как оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.
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Евросоюз призвал возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха.
Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
— ЕС считает, что необходимо возобновить усилия для всеобъемлющего и устойчивого урегулирования конфликта путем переговоров, в том числе по статусу Нагорного Карабаха, - говорится в заявлении.
Там отметили, что прекращение боевых действий — это только первый шаг к прекращению давнего конфликта.
В ЕС также призвали стороны конфликта воздержаться от действий или риторики, которая обострила ситуацию в регионе.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Также напомним, что постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия не имеет никаких оснований называть миротворцами своих военных, так как оккупация части территории Украины и Грузии ставит под сомнение эффективность «миротворческой» роли России в регионе Южного Кавказа.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов