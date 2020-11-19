Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде разрушит пока еще работающую антикоррупционную систему Украины.

Такое заявление он сделала в ходе онлайн-форума, пишет Интерфакс-Украина.

— Последний удар, который могут нанести — по делу об антикоррупционном суде… Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно, - сказал Артем Сытник.

По словам главы НАБУ, последствия ликвидации ВАКС, если такое решение будет принято, будут ощутимы ближайшие несколько лет.

— Если будет решение об отмене антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5−7 лет, - сказал Артем Сытник.

При этом, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий ранее не исключил возможности того, что Высший антикоррупционный суд могут признать неконституционным.

КСУ рассматривает дело о конституционности закона о ВАКС с октября 2020 года. Конституционное представление подали 49 народных депутатов во главе с сопредседателем фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрием Бойко.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Одесского городского головы Геннадия Труханова из-за скандального решения Конституционного суда Украины.