Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде разрушит пока еще работающую антикоррупционную систему Украины.
Такое заявление он сделала в ходе онлайн-форума, пишет Интерфакс-Украина.
— Последний удар, который могут нанести — по делу об антикоррупционном суде… Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно, - сказал Артем Сытник.
По словам главы НАБУ, последствия ликвидации ВАКС, если такое решение будет принято, будут ощутимы ближайшие несколько лет.
— Если будет решение об отмене антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5−7 лет, - сказал Артем Сытник.
При этом, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий ранее не исключил возможности того, что Высший антикоррупционный суд могут признать неконституционным.
КСУ рассматривает дело о конституционности закона о ВАКС с октября 2020 года. Конституционное представление подали 49 народных депутатов во главе с сопредседателем фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрием Бойко.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Одесского городского головы Геннадия Труханова из-за скандального решения Конституционного суда Украины.
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Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что признание неконституционным закона о Высшем антикоррупционном суде разрушит пока еще работающую антикоррупционную систему Украины.
Такое заявление он сделала в ходе онлайн-форума, пишет Интерфакс-Украина.
— Последний удар, который могут нанести — по делу об антикоррупционном суде… Последствия его ликвидировать в ближайшей перспективе будет очень сложно, - сказал Артем Сытник.
По словам главы НАБУ, последствия ликвидации ВАКС, если такое решение будет принято, будут ощутимы ближайшие несколько лет.
— Если будет решение об отмене антикоррупционного суда, это действительно будет проблема, которую невозможно будет решить в ближайшие 5−7 лет, - сказал Артем Сытник.
При этом, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий ранее не исключил возможности того, что Высший антикоррупционный суд могут признать неконституционным.
КСУ рассматривает дело о конституционности закона о ВАКС с октября 2020 года. Конституционное представление подали 49 народных депутатов во главе с сопредседателем фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрием Бойко.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Одесского городского головы Геннадия Труханова из-за скандального решения Конституционного суда Украины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов