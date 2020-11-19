Экс-премьер Арсений Яценюк отреагировал на вызов на допрос в Государственное бюро расследований. По его мнению, Россия и ФСБ руководя украинской властью.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, экс-главу СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Черновол вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.
Дело возбуждено по заявлению экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, действующего депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В рамках уголовного производства в отношении «незаконного захвата власти» ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана.
Арсений Яценюк отметил, что накануне годовщины начала Революции Достоинства суд снял заочный арест с Виктора Януковича, ГБР вызвал лидеров и участников Майдана на допросы, а в музее Революции Достоинства проводятся обыски.
— Все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Происходит то же самое, что и при Януковиче. Россия и ФСБ руководят украинской властью. Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача — гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия и знаю, чем закончатся эти провокации для власти. Просыпайтесь! — написал он.
Ранее Арсений Яценюк заявил, что цель Владимира Путина не просто восстановление СССР, а восстановление тюрьмы народов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Экс-премьер Арсений Яценюк отреагировал на вызов на допрос в Государственное бюро расследований. По его мнению, Россия и ФСБ руководя украинской властью.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, экс-главу СНБО Александра Турчинова, бывшего спикера ВР Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-нардепа Татьяну Черновол вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщила Татьяна Черновол на своей странице в Facebook.
Дело возбуждено по заявлению экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, действующего депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В рамках уголовного производства в отношении «незаконного захвата власти» ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана.
Арсений Яценюк отметил, что накануне годовщины начала Революции Достоинства суд снял заочный арест с Виктора Януковича, ГБР вызвал лидеров и участников Майдана на допросы, а в музее Революции Достоинства проводятся обыски.
— Все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу. Происходит то же самое, что и при Януковиче. Россия и ФСБ руководят украинской властью. Господин президент, вы не видите, что происходит? Российская задача — гражданская война в Украине. Я видел, чем заканчиваются такие действия и знаю, чем закончатся эти провокации для власти. Просыпайтесь! — написал он.
Ранее Арсений Яценюк заявил, что цель Владимира Путина не просто восстановление СССР, а восстановление тюрьмы народов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов