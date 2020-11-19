Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.
Об этом сообщает Минфин США, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Министерство финансов США ввело санкции против двух субъектов, причастных к вывозу людей из Северной Кореи для принудительного труда», — заметили в американском ведомстве.
Как уточняется, ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.
Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом США, которые требуют наказания лиц, причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи, что приносит существенный доход режиму в Пхеньяне.
— Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.
При этом официальный Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой.
Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал Киев за позицию по президентским выборам в Беларуси и пригрозил ввести санкции против Украины.
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Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.
Об этом сообщает Минфин США, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Министерство финансов США ввело санкции против двух субъектов, причастных к вывозу людей из Северной Кореи для принудительного труда», — заметили в американском ведомстве.
Как уточняется, ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.
Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом США, которые требуют наказания лиц, причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи, что приносит существенный доход режиму в Пхеньяне.
— Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.
При этом официальный Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой.
Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал Киев за позицию по президентским выборам в Беларуси и пригрозил ввести санкции против Украины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов