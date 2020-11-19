Официальный Вашингтон объявил о введении санкций против российской компании, а также северокорейской компании, которая работает в РФ, в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.

Об этом сообщает Минфин США, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Министерство финансов США ввело санкции против двух субъектов, причастных к вывозу людей из Северной Кореи для принудительного труда», — заметили в американском ведомстве.

Как уточняется, ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation.

Решение было принято на основании целого ряда указов президента, а также законодательных актов, принятых Конгрессом США, которые требуют наказания лиц, причастных к эксплуатации людей из Северной Кореи, что приносит существенный доход режиму в Пхеньяне.

— Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в дальние страны для работы в изнурительных условиях для финансовой поддержки Пхеньяна и его программ по вооружению, — заявил в этой связи министр финансов США Стивен Мнучин.

При этом официальный Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал Киев за позицию по президентским выборам в Беларуси и пригрозил ввести санкции против Украины.