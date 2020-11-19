Обысками в музее Революции Достоинства воспользуются антиукраинские силы, чтобы дискредитировать Революцию Достоинства, а такие действия воспринимаются как политический заказ.

Соответствующее заявление относительно обысков обнародовали Украинский институт национальной памяти и музей Революции Достоинства.

— Со стороны музея и Украинского института национальной памяти нет никакого препятствования следственным действиям. Правда, нас удивил способ, которым они происходят, поскольку часть из изъятых документов была в свободном доступе, а музей был готов их предоставить в ответ на обычный запрос. Также беспокоит, что следователи выбрали именно этот момент для проведения обысков, ведь они проходили непосредственно перед Днем Достоинства и Свободы и годовщиной событий на Майдане. Этим однозначно воспользуются антиукраинские силы, которые пытаются дискредитировать Революцию Достоинства, — отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Как отмечается, Украинский институт национальной памяти и музей Революции Достоинства надеются на непредвзятое следствие, результаты которого прекратят спекуляции и политические интриги вокруг возведения мемориала Героям Небесной Сотни, и строительство сдвинется с мертвой точки.

По словам юриста Национального музея Революции Достоинства Дмитрия Цвитненко, постановление Голосеевского районного суда стало основанием для проведения обыска, обжалованию не подлежит.

— Мы предоставили все, что от нас требовала полиция. По существу обвинений, изложенных в постановлении, мы не являемся инициаторами строительства. Кабинет Министров в постановлении 2018 года определил нас заказчиком строительства Мемориала Героев Небесной Сотни. На этом основании через процедуру публичных закупок был избран генподрядчик, и заключен соответствующий с ним договор на строительство. После этого по представлению Генеральной прокуратуры Печерским районным судом был наложен арест на земельные участки, который продолжается до настоящего времени, что делает невозможным строительство мемориала. Мы неоднократно и регулярно обращались в Офис генерального прокурора, Госбюро расследований и Кабинет Министров с объяснением, что дальнейшее затягивание строительства приведет к потере бюджетных средств. Оплата аванса была предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины. А генподрядчик был обязан закупить липы, которые должны были высадить на аллее, и гранит для строительства мемориала, — сказал Дмитрий Цвитненко.

Генеральный директор музея Игорь Пошивайло считает, что «события с обысками и уголовным производством выглядят сюрреалистично».

— Сначала нашему музею не дали построить мемориал Героям Небесной Сотни, арестовав участок, а теперь обвиняют, что мы его не построили, а средства, мол, исчезли. Вся деятельность нашего государственного учреждения, в том числе финансово-хозяйственная, жестко регламентируется законодательством и рядом высших инстанций, мы преодолели много препятствий, в том числе бюрократических, чтобы выполнить поручение правительства и запрос общества на достойное почтение памяти погибших на Майдане. Сейчас же действия в канун Дня Достоинства и Свободы воспринимаем как политический заказ заткнуть рот мощной площадке критического осмысления нашей сложной истории, утверждения цивилизованного выбора и демократических ценностей украинцев, — заявил Игорь Пошивайло.

Авторы заявления призывают журналистов, политиков и лидеров мнений внимательно освещать ход дела и воздерживаться от распространения необоснованных эмоциональных высказываний и непроверенной информации.

Так, утром 19 ноября в Национальном музее Революции Достоинства проводился обыск. Обыски проводились в служебных помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства, компании-генподрядчике и по месту жительства соответствующих должностных лиц в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом согласно ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе Президента Украины заявили, что обыски в Музее Революции Достоинства накануне годовщины начала Майдана не способствуют общественному согласию, и работники правопорядка должны учитывать такие вещи, если нет срочной необходимости в следственных действиях.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что все эти события не случайность. Их цель — унизить борьбу украинцев за собственную свободу.