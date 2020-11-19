Европейский союз отреагировал на решение президента России Владимира Путина об упрощении признания «документов», выданных в так называемых «ДНР» и «ЛНР». ЕС считает это еще одной попыткой Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.
В Евросоюзе призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках «Минска».
— Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений, — заявили в ЕС.
Кроме того, в ЕС напомнили, что в 2019 году была выпущена инструкция по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО, которая призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит «защищать этнических русских в Украине». В частности, РФ не собирается прекращать выдачу своих паспортов на Донбассе.
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Европейский союз отреагировал на решение президента России Владимира Путина об упрощении признания «документов», выданных в так называемых «ДНР» и «ЛНР». ЕС считает это еще одной попыткой Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.
В Евросоюзе призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках «Минска».
— Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений, — заявили в ЕС.
Кроме того, в ЕС напомнили, что в 2019 году была выпущена инструкция по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО, которая призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит «защищать этнических русских в Украине». В частности, РФ не собирается прекращать выдачу своих паспортов на Донбассе.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов