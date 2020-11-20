Венгрия уже получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая не получала разрешения от органа контроля Европейского Союза.

Об этом сообщил в Facebook глава МЗС Венгрии Петер Сиярто.

— Правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить самую качественную и безопасную вакцину для венгерского народа из как можно большего количества источников для защиты жизни и здоровья. Венгрия — первая европейская страна, получившая образец российской вакцины. «Спутник V» в Будапеште», — написал он.

Ранее Сиярто отмечал, что венгерские эксперты планируют изучить эту вакцину в ближайшее время и «принять обоснованное решение относительно возможного использования и одобрения», пишет Reuters.

Примечательно, что, согласно законодательству ЕС, государства-члены не должны импортировать вакцины, не получившие соответствующих разрешений. Такой импорт разрешен только в экстренных случаях, связанных с «подтверждением распространения патогенных агентов, токсинов, химических веществ или ядерного излучения, любое из которых может причинить вред».

Согласно правилам ЕС, вакцина должна была получить разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Но в EMA заявили, что не получали данных от России или Венгрии относительно «Спутник V» или любой другой вакцины от COVID-19.

Сейчас Еврокомиссия не проинформирована о том, планирует ли Венгрия вакцинировать своих граждан без получения разрешения от EMA.

В Еврокомиссии предостерегают Венгрию от вакцинации граждан, поскольку такой шаг и может повлиять на то, как к вакцинам отнесутся в других странах ЕС.

— Если наши граждане начнут ставить под сомнение безопасность вакцины, если она не прошла тщательную научную оценку, направленную на то, чтобы доказать ее безопасность и эффективность, вакцинировать достаточную часть населения будет гораздо сложнее, — отметил представитель Комиссии в электронном сообщении.

Напомним, Украина получит вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX несколькими траншами. Первые 1 миллион 200 тысяч доз направят на вакцинацию медработников.