После ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Выборы состоялись 3 ноября.
Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.
По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.
— Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, — подчеркнул Брэд Раффенспергер.
Победа в этом штате добавила Джо Байдену 16 голосов выборщиков.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
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После ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Выборы состоялись 3 ноября.
Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.
По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.
— Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, — подчеркнул Брэд Раффенспергер.
Победа в этом штате добавила Джо Байдену 16 голосов выборщиков.
Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
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