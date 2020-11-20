После ручного пересчета бюллетеней в штате Джорджия, США, подтвердилось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден. Выборы состоялись 3 ноября.

Об этом заявил госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, передает Голос Америки.

По его словам, результат пересчета очень близок к тому результату, о котором было сообщено в ночь выборов.

— Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, — подчеркнул Брэд Раффенспергер.

Победа в этом штате добавила Джо Байдену 16 голосов выборщиков.

Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.