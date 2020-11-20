Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на генпрокуратуру РБ.
«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
Тяжкие последствия, которые повлекли за собой эти действия, выразились, по мнению сотрудников прокуратуры, «в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
Издание отмечает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Катерины Борисевич, готовившей материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем увезли ее в СИЗО КГБ.
После смерти Романа Бондаренко Следственный комитет Беларуси и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко утверждали, что Бондаренко был пьян, но неназванный врач заявил TUT.BY, что это не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Беларусь требует от Польши выдать администраторов телеграм-канала NEXTA.
Напомним, в Беларуси во время очередной акций протеста в воскресенье были задержаны более тысячи человек.
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на генпрокуратуру РБ.
«Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко», — говорится в заявлении генпрокуратуры.
Тяжкие последствия, которые повлекли за собой эти действия, выразились, по мнению сотрудников прокуратуры, «в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».
Издание отмечает, что силовики обыскали квартиру журналистки этого издания Катерины Борисевич, готовившей материал о Романе Бондаренко, забрали ноутбук, а затем увезли ее в СИЗО КГБ.
После смерти Романа Бондаренко Следственный комитет Беларуси и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко утверждали, что Бондаренко был пьян, но неназванный врач заявил TUT.BY, что это не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Беларусь требует от Польши выдать администраторов телеграм-канала NEXTA.
Напомним, в Беларуси во время очередной акций протеста в воскресенье были задержаны более тысячи человек.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов