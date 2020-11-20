Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COWAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет LB.ua.

Он сообщил, что стоимость такой закупки пока неизвестна, поскольку производители еще не обнародовали цены. В бюджете на 2021 года предлагается заложить на вакцину более 2 миллиардов гривен, но МОЗ просит выделить больше.

— Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 миллионов доз, это не для 5%, а для 10% населения получит страна бесплатно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 миллионов нашего населения, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.