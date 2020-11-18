Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

— Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы — 14 долларов, — сказал Виктор Ляшко.

Как сообщалось, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.