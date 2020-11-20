В Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

Об этом сообщает пресс-служба.

Уголовное дело зарегистрировали в Офисе генпрокурора в рамках исполнения решения суда. В ГБР отметили, что должны были допросить людей в качестве свидетелей. Но из-за пандемии коронавируса допросы отменили две недели назад.

— Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

Как пишет hromadske, в качестве свидетеля на допрос вызвали городского голову Киева Виталия Кличко, а также бывшего депутата от «Народного фронта» Татьяну Черновол. Она также сообщила, что повестки поступили через штаб «Народного фронта» Арсению Яценюку, Александру Турчинову и Андрею Парубию.

По ее словам, на допрос вызвали по заявлению депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина.

Как изестно, до сих пор следователи расследуют события, которые происходили в Украине в 2013-2014 годах. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Напомним, что следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.