В Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».
Об этом сообщает пресс-служба.
Уголовное дело зарегистрировали в Офисе генпрокурора в рамках исполнения решения суда. В ГБР отметили, что должны были допросить людей в качестве свидетелей. Но из-за пандемии коронавируса допросы отменили две недели назад.
— Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности, - говорится в сообщении.
Как пишет hromadske, в качестве свидетеля на допрос вызвали городского голову Киева Виталия Кличко, а также бывшего депутата от «Народного фронта» Татьяну Черновол. Она также сообщила, что повестки поступили через штаб «Народного фронта» Арсению Яценюку, Александру Турчинову и Андрею Парубию.
По ее словам, на допрос вызвали по заявлению депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина.
Как изестно, до сих пор следователи расследуют события, которые происходили в Украине в 2013-2014 годах. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
Напомним, что следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.
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В Государственном бюро расследований сообщили, что ведут досудебное расследование по статье о «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».
Об этом сообщает пресс-служба.
Уголовное дело зарегистрировали в Офисе генпрокурора в рамках исполнения решения суда. В ГБР отметили, что должны были допросить людей в качестве свидетелей. Но из-за пандемии коронавируса допросы отменили две недели назад.
— Информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы в ГБР не соответствует действительности, - говорится в сообщении.
Как пишет hromadske, в качестве свидетеля на допрос вызвали городского голову Киева Виталия Кличко, а также бывшего депутата от «Народного фронта» Татьяну Черновол. Она также сообщила, что повестки поступили через штаб «Народного фронта» Арсению Яценюку, Александру Турчинову и Андрею Парубию.
По ее словам, на допрос вызвали по заявлению депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина.
Как изестно, до сих пор следователи расследуют события, которые происходили в Украине в 2013-2014 годах. Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
Напомним, что следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов