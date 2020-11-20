На сегодняшний день городская власть оговаривает условия подписания трехстороннего соглашения с портовиками по строительству подземного переезда в Корабельном районе Николаева.

Об этом рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

В частности, он рассказал, что при строительстве тоннеля планируется сделать мостовой переход, проезд на участке в 450 метров под землей для автомобильного транспорта, а также пешеходные дорожки.

— Рассматривается вопрос партнерства с портовиками по строительству этого перехода под железной дорогой. Проект обширный, поэтому говорить о стоимости достаточно рано. Сейчас мы на этапе обсуждения с портовиками по поводу финансирования проеткных работ, в том числе, с QTerminals. Уже направлены все требования относительно получения технических условий по железной дороге. Фактически, мы сейчас в ожидании технических условий от «Укрзалізниці». Как только мы их получим, сможем приступить к передпроектным разработкам, поскольку нужно учесть всю инженерию, которая находится под участком застройки. Чтобы люди понимали: будет мостовой переход для железной дороги и под железной дорогой, на участке в 450 метров за счет соблюдения угла наклона будет проезд автомобильного транспорта и пешеходные дорожки, чтобы люди также могли беспрепятственно проходить. В процессе. Уже даже оговариваются условия трехсторонних соглашений с портовиками для того, чтобы они могли финансировать эти предпроектные работы, - сказал Сергей Коренев.

По словам директора департамента ЖКХ, данный проект позволит увеличить пропускную способность железнодорожного транспорта, не мешают передвижению николаевцам.

— Он, в первую очередь, важен со стороны служб прохождения экстренного характера, со стороны комфорта наших жителей и также с экономической точки зрения, поскольку увеличение пропускных способностей той же «Укрзалізниці» приведет к возможности развития портовой инфраструктуры. При этом, портовая инфраструктура не будет мешать жить, поскольку железнодорожный транспорт будет беспрепятственно достигаться к своей точки назначения. В рамках этой же стратегии объездная дорога «Богоявленский — Айвазовского» — автомобильный транспорт, не заезжая в город, попадает в портовую инфраструктуру Корабельного района, а железнодорожный транспорт точно так же двигается с увеличенной пропускной способностью к портам, не мешая жителям. От этого всего мы будем иметь и экономический эффект, и социальный эффект, - добавил Сергей Коренев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.