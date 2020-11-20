Молдова выбрала «мягкий подход» для урегулирования конфликта в Приднестровье, однако за 28 лет это не позволило решить ситуацию. Украине рекомендуют учесть этот опыт при урегулировании войны на Донбассе.

Об этом новоизбранный президент Майя Санду рассказала в интервью «Европейской правде».

Политик отметила, что Молдова признала Приднестровье частью переговорного формата и предоставила тамошнему бизнесу те же возможности, которые имеют молдавские производители, в частности право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации.

— Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и тому подобное. Но несмотря на все эти шаги, мы пока никуда не пришли, - сказала Майя Санду.

Она считает, что молдавский опыт будет полезно учесть Украине при выборе подхода к Донбассу.

Кроме того, Санду называет Приднестровье «регионом, который откололся» и таким, что поддерживается Россией. Также новоизбранный президент надеется, что «однажды появится возможность для мирного воссоединения Молдовы».

В то же время Молдова продолжает официальные связи с РФ, в частности Санду хочет возобновить экспорт с Россией после подписания Молдовой Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС, обеспечить социальную защиту гражданам, работающим в России.

Отметим, что в начале 90-х между Молдовой и самопровозглашённой Приднестровской республикой произошел вооруженный конфликт. Приднестровье поддерживала Россия, но страну не признала.

В 1992 году после завершения вооруженной фазы конфликта Молдова согласилась на «прямой диалог» с непризнанными властями в Приднестровье, а Россию согласились считать «посредником» для урегулирования конфликта.

В законодательстве Молдовы Приднестровье считается автономным территориальным образованием с особым правовым статусом. Урегулирование ситуации между Кишиневом и Тирасполем (Приднестровье) до сих пор продолжается.

Напомним, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.