Николаевский городской голова Александр Сенкевич показал свои старые фотографии и рассказал за что любит город.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

«Время. Для всех нас оно бежит одинаково. В нем мы все равные и изменить его не в силах. Мы рождаемся, растем, учимся, меняемся. Любим, радуемся успехам, помогаем друг другу, переживаем трудности, но упрямо, справившись с ними, опять улыбаемся и радуемся новому дню. Так и города. У них свое время. Рождаются, хорошеют, засыпают и просыпаются. Это происходит веками, и кажды день вместе с нами, наш Николаев дышит вместе с нами. Расцветает вместе с нами. Улыбается нашими улыбками. Он нас объединяет, таких непохожих, с разными талантами, историями родившихся в Николаеве и тех, кому он стал родным позже. Наш город у всех нас живет в фотографиях: у каждого свои, такие важные, часто в одном экземпляре», - говорит закадровый голос в видеоролике о Николаеве.

Александр Сенкевич также поделился своими детскими воспоминаниями и фотографиями с мамой, другом, возле зоопарка. Он показал и другие свои старые фотографии с друзьями и семьей.

— Мои фото, как и вас, уносят в прошлое. Вот я с мамой на проспекте Мира 11-Б, вот с другом во дворе, вот у нашего зоопарка. Когда мы в него привезли двух слонов, то вспомнил фотографию. Вот так связь времен! Вот мы на БАМе, задорные студенческие годы Могилянки. Помню, как пальцы болели от гитары. Вот первенец в роддоме №1, а вот уже и второй. Первые компьютеры, кто бы мог подумать, что это перерастет в свою IT-компанию. А вот еще не седой кандидат в мэры. А дальше - мои фото как-то перестали быть моими. И каждое утро я спрашиваю себя: Зачем мне все это надо? И каждое утро отвечаю: Люблю наш Николаев. Он живой, искренний, родной, и он снова просыпается, с каждым днем становится лучше. Мы набрали хороший темп, нельзя останавливаться, работаем!, -сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.