Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом. Например, вводят электронный рецепт.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

В частности, в каждой опорной больнице появится человек, который будет отвечать за актуальную информацию относительно числа зараженных коронавирусом, госпитализированных, числа койко-мест. На базе этой информации появится чатбот.

Также через чатбот «скорые» могут узнавать, сколько мест осталось и куда везти пациента.

– Благодаря инструменту диспетчеры «скорых» будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию. В ближайшее время мы запустим пилотный проект на базе одного региона, - написал он.

Приложение «Вдома» будет обновлено. Люди смогут указывать симптомы, которые будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

– Электронные направления на ПЦР-тестирования. Инструмент уже работает в поликлиниках, готовим функционал для «скорых» и стационара. Это позволит мониторить результаты тестирования и сроки действия теста, - отметил Федоров.

По его словам, сервис уже разработан и доступен для медицинских работников. Пациенты могут получить электронное направление и услуги в соответствии с этим направлением.

Минцифра вводит электронный рецепт на антибиотики, который уменьшит хаотичное употребление антибиотиков самостоятельно, а также подготовит стратегию внедрения QR-системы для мониторинга ситуации в публичных местах, добавил министр.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и выступил за введение в стране полного локдауна на три недели.