Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и выступил за введение в стране полного локдауна на три недели.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

— Лично мое мнение, что «карантин выходного дня» – это полумера. Вчера состоялась встреча министра внутренних дел с известным инфекционистом госпожой Голубовской, четко и ясно сказавшей, что карантин, который продлится менее 3 недель, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса. Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается, - сказал заместитель министра.

Антон Геращенко напомнил, что уже сегодня количество больных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч (19 ноября, - прим.). По его прогнозам, эта цифра будет увеличиваться, поэтому правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин.

— Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек, - заявил Антон Геращенко.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

В тот же день в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Позже против карантина выходного дня выступил и мэр Николаева Александр Сенкевич, который обратился к премьер-министру с просьбой пересмотреть «карантин выходного дня».

Однако Верховная Рада Украины не поддержала постановление, согласно которому правительству могли рекомендовать смягчить карантин выходного дня.