Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против лидеров так называемого Приднестровья. Совет Европы продлил действие санкций до 31 октября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

Кроме Украины, к европейским санкциям присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС - Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Также санкции поддержала Грузия.

– Европейский союз приветствует это решение, - отмечается в заявлении.

Отметим, в 1991 году на территории Молдовы провозгласила независимость так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Сепаратистов поддержала Российская Федерация.

В 2006 году в Приднестровье провели референдум за интеграцию с Россией, но его результаты не были признаны международным сообществом. Сейчас конфликт находится в замороженном состоянии, а на территории ПМР находятся российские войска.

Как известно, Молдова выбрала «мягкий подход» для урегулирования конфликта в Приднестровье, однако за 28 лет это не позволило решить ситуацию. Украине рекомендуют учесть этот опыт при урегулировании войны на Донбассе.