19 ноября в частной типографии ФЛП Бердник А. с нарушением сроков состоялись прием и передача бюллетеней для повторного голосования на выборах Николаевского городского головы 22 ноября.

Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

Всего было напечатано и передано 356 792 бюллетеня районным в городе ТИК от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, хотя постановление вышеупомянутой комиссии от 16 ноября предусматривало печать 356 786 бюллетеней. Изменение количества в городской ТИК «Опоре» объяснили тем, что были представлены уточненные данные по количеству избирателей.

Также член городской ТИК Игорь Панков в присутствии членов комиссии и наблюдателей уничтожил формы для печати бюллетеней. Кроме того, были уничтожены бракованные бюллетени.

Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 242 Избирательного кодекса Украины избирательная комиссия Автономной Республики Крым, областной, городской (городов с районным делением) избирательная комиссия - не позднее чем за десять дней до дня голосования и получает изготовленные избирательные бюллетени не позднее чем за девять дней до дня голосования в упаковке предприятия-изготовителя на основании акта приема-передачи по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. Поскольку повторное голосование в Николаеве состоится 22 ноября, Николаевская городская ТИК нарушила срок изготовления бюллетеней. А согласно части 4 пункта 3 настоящей статьи городская (в городах с районным делением) избирательная комиссия передает избирательные бюллетени по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского совета в территориальных или многомандатных избирательных округах, городского головы соответствующим районным в городе избирательным комиссиям - не позднее чем за четыре дня до дня голосования. Городская ТИК не соблюла этот срок.

Кроме того, в пункте 3 Приложения к Постановлению ЦИК от 28 октября 2020 № 432 «О разъяснении по отдельным вопросам организации подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы» отмечается, что, в частности, частью первой статьи 242 Кодекса предусмотрено сроки изготовления и получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах.

Таким образом, день повторного голосования, который определяется в соответствующем решении территориальной избирательной комиссии, должен приходиться на воскресенье (в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования), до наступления которой территориальная избирательная комиссия сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки.

Ранее сообщалось, что суд обязал горизбирком зарегистрировать наблюдателей на второй тур выборов мэра Николаева.