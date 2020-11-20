19 ноября в частной типографии ФЛП Бердник А. с нарушением сроков состоялись прием и передача бюллетеней для повторного голосования на выборах Николаевского городского головы 22 ноября.
Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».
Всего было напечатано и передано 356 792 бюллетеня районным в городе ТИК от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, хотя постановление вышеупомянутой комиссии от 16 ноября предусматривало печать 356 786 бюллетеней. Изменение количества в городской ТИК «Опоре» объяснили тем, что были представлены уточненные данные по количеству избирателей.
Также член городской ТИК Игорь Панков в присутствии членов комиссии и наблюдателей уничтожил формы для печати бюллетеней. Кроме того, были уничтожены бракованные бюллетени.
Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 242 Избирательного кодекса Украины избирательная комиссия Автономной Республики Крым, областной, городской (городов с районным делением) избирательная комиссия - не позднее чем за десять дней до дня голосования и получает изготовленные избирательные бюллетени не позднее чем за девять дней до дня голосования в упаковке предприятия-изготовителя на основании акта приема-передачи по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. Поскольку повторное голосование в Николаеве состоится 22 ноября, Николаевская городская ТИК нарушила срок изготовления бюллетеней. А согласно части 4 пункта 3 настоящей статьи городская (в городах с районным делением) избирательная комиссия передает избирательные бюллетени по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского совета в территориальных или многомандатных избирательных округах, городского головы соответствующим районным в городе избирательным комиссиям - не позднее чем за четыре дня до дня голосования. Городская ТИК не соблюла этот срок.
Кроме того, в пункте 3 Приложения к Постановлению ЦИК от 28 октября 2020 № 432 «О разъяснении по отдельным вопросам организации подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы» отмечается, что, в частности, частью первой статьи 242 Кодекса предусмотрено сроки изготовления и получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах.
Таким образом, день повторного голосования, который определяется в соответствующем решении территориальной избирательной комиссии, должен приходиться на воскресенье (в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования), до наступления которой территориальная избирательная комиссия сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки.
Ранее сообщалось, что суд обязал горизбирком зарегистрировать наблюдателей на второй тур выборов мэра Николаева.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
19 ноября в частной типографии ФЛП Бердник А. с нарушением сроков состоялись прием и передача бюллетеней для повторного голосования на выборах Николаевского городского головы 22 ноября.
Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».
Всего было напечатано и передано 356 792 бюллетеня районным в городе ТИК от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, хотя постановление вышеупомянутой комиссии от 16 ноября предусматривало печать 356 786 бюллетеней. Изменение количества в городской ТИК «Опоре» объяснили тем, что были представлены уточненные данные по количеству избирателей.
Также член городской ТИК Игорь Панков в присутствии членов комиссии и наблюдателей уничтожил формы для печати бюллетеней. Кроме того, были уничтожены бракованные бюллетени.
Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 242 Избирательного кодекса Украины избирательная комиссия Автономной Республики Крым, областной, городской (городов с районным делением) избирательная комиссия - не позднее чем за десять дней до дня голосования и получает изготовленные избирательные бюллетени не позднее чем за девять дней до дня голосования в упаковке предприятия-изготовителя на основании акта приема-передачи по форме, установленной Центральной избирательной комиссией. Поскольку повторное голосование в Николаеве состоится 22 ноября, Николаевская городская ТИК нарушила срок изготовления бюллетеней. А согласно части 4 пункта 3 настоящей статьи городская (в городах с районным делением) избирательная комиссия передает избирательные бюллетени по выборам депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского совета в территориальных или многомандатных избирательных округах, городского головы соответствующим районным в городе избирательным комиссиям - не позднее чем за четыре дня до дня голосования. Городская ТИК не соблюла этот срок.
Кроме того, в пункте 3 Приложения к Постановлению ЦИК от 28 октября 2020 № 432 «О разъяснении по отдельным вопросам организации подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы» отмечается, что, в частности, частью первой статьи 242 Кодекса предусмотрено сроки изготовления и получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах.
Таким образом, день повторного голосования, который определяется в соответствующем решении территориальной избирательной комиссии, должен приходиться на воскресенье (в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования), до наступления которой территориальная избирательная комиссия сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки.
Ранее сообщалось, что суд обязал горизбирком зарегистрировать наблюдателей на второй тур выборов мэра Николаева.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов