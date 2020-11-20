19 ноября состоялось заседание Николаевского окружного административного суда, на котором рассматривался иск к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети «Опора». Суд признал противоправной бездеятельность городской ТИК и обязал ее зарегистрировать официальных наблюдателей общественной организации.

Об этом сообщили в «Опоре».

Напомним, что 16 ноября во время заседания Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла никакого решения о регистрации официальных наблюдателей Гражданской сети ОПОРА. Тогда из 15 присутствующих членов комиссии девять проголосовали «за», пятеро - «против», в частности Людмила Булкина (Партия Прогресса), Наталья Граца (Интернет-партия Украины), Наталья Иосипова (партия «Новая политика»), Светлана Мазур (Либеральная партия Украины), Наталья Боб-Федорченко (партия «Громада и Закон»), еще один член комиссии - Игорь Панков от ВО «Батьківщина» - воздержался. 17 ноября сеть «Опора» обратилась с иском в Николаевский окружной административный суд. Постановлением от 18 ноября суд истребовал у ответчика необходимые доказательства для полного выяснения обстоятельств дела, а именно копию представления о регистрации официальных наблюдателей по представлению руководителя «Опоры», копии 23 заявлений о согласии быть наблюдателями.

«Согласно части 6 статьи 60 Избирательного кодекса Украины территориальная избирательная комиссия осуществляет регистрацию официальных наблюдателей в соответствующем территориальном округе, обеспечивает изготовление и выдачу им удостоверения по форме, установленной Центральной избирательной комиссией, не позднее чем на третий день после внесения представления. Исходя из содержания положений части 3 статьи 4 Избирательного кодекса Украины, первым днем исчисленного в днях срока, в соответствии с настоящим Кодексом должно начаться в связи с наступлением определенного события, является день, следующий после внесения представления о регистрации официальных наблюдателей. Учитывая то, что это представление были внесены 13 ноября, последним для принятия ответчиком решения о регистрации официальных наблюдателей Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть «ОПОРА» и выдачи удостоверений было 16 ноября 2020. В то время в указанные сроки, с учетом вышеизложенных обстоятельств, никакого решения (о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей) Николаевская городская ТИК не приняла», - отмечается в решении суда.

В итоге суд решил, что доводы истца нашли свое подтверждение при рассмотрении дела по cyти иска, а ответчиком не подтверждено обратное. Поэтому иск Гражданской сети «ОПОРА» суд удовлетворил полностью, признав противоправной бездеятельность Николаевской городской территориальной избирательной комиссии относительно непринятия решения о регистрации 23 официальных наблюдателей «Опоры».

«Суд пришел к выводу, что непринятие ответчиком решение о регистрации официальных наблюдателей от «Опоры» ответчик нарушает права 23 человек по их участию в наблюдении за избирательным процессом, такая бездеятельность ответчика противоречит избирательному законодательству», - говорится в судебном решении.

Также суд своим решением обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей по представлению от «Опоры» и принять постановление о регистрации официальных наблюдателей по этому представлению.

Кроме того, с ответчика будет взыскан судебный сбор в размере 840,80 гривен на счет Николаевского окружного административного суда.

Ранее сообщалось, что горизбирком Николаева зарегистрировал часть новоизбранных депутатов горсовета.