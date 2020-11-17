Николаевская городская избирательная комиссия не зарегистрировала наблюдателей Гражданской сети «Опора» и общественной организации «Национальный мониторинг» на второй тур выборов городского головы, который пройдет 22 ноября.

Об этом сообщили в общественных организациях.

Как сообщили в «Опоре», этот вопрос рассматривался на заседании ТИК дважды, 13 и 16 ноября. Однако комиссия не приняла никакого решения.

13 ноября во время рассмотрения вопроса о регистрации наблюдателей глава горизбиркома Евгений Бабков сообщило членам комиссии, что по по воду регистрации официальных наблюдателей он советовался с куратором комиссии в ЦИК Богданом Рахнянским, и тот сказал, что их нужно регистрировать. Однако наблюдатель от общественной организации «Партия николаевцев» Ирина Косякова высказала мнение, что Избирательный кодекс Украины не предусматривает регистрацию официальных наблюдателей на так называемый «второй тур» выборов, а потому наблюдатели, которые были зарегистрированы за 5 дней до голосования 25 октября, продолжают свою работу. После такого обсуждения только пять из присутствовавших на заседании членов ТИК проголосовали за регистрацию наблюдателей «Опоры», еще двое были против, остальные воздержались.

16 ноября Николаевская городская ТИК опять рассматривала вопрос о регистрации официальных наблюдателей. Глава комиссии Евгений Бабков вспоминал постановление ЦИК №432 от 28 октября «О разъяснении относительно отдельных вопросов организации подготовки и проведению повторного голосования на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины по количеству избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового и городского головы», согласно которого регистрация официальных наблюдателей проводится. Члены ТИК не отрицали, но результаты голосования не были позитивными: из 15 присутствующих членов комиссии девять проголосовали «За», пять - «против», один воздержался.

В «Опоре» отметили, что ходатайства о регистрацию 23 наблюдателей общественной организации были внесены в комиссию 13 ноября. Согласно части 6 статьи 60 Избирательного кодекса Украины соответствующая окружная или территориальная комиссия осуществляет регистрацию официальных наблюдателей в соответствующем округе, обеспечивает изготовление и выдачу им удостоверений по форме, определенном ЦИК, не позже, чем на третий день после внесения ходатайства. То есть, 16 ноября - конечный срок регистрации наблюдателей.

Кроме «Опоры» ТИК также не смогла зарегистрировать 22 официальных наблюдателей от общественной организации «Национальный мониторинг».

«Отметим, что против проголосовали представители малоизвестных партий-призраков («Нова політика», «Партія Прогресу», «Ліберальна Україна» и др.). Большая часть из них появилась во время скандала со списками партии «ОПЗЖ» и заменила членов комиссии, которые не приходили на заседание. После этого работа комиссии наладилась: практически все решения принимались единогласно», - говорится в публикации «NK News» в Facebook.

Ранее сообщалось, что горизбирком Николаева зарегистрировал часть новоизбранных депутатов горсовета.