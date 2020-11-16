Николаевская городская территориальная избирательная комиссия на сегодняшний день зарегистрировала 30 новоизбранных депутатов горсовета.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.

В частности, на сегодняшнем заседании горизбирком зарегистрировал еще двоих новоизбранных депутатов Николаевского городского совета: Руслана Москаленко от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Виторию Переверзьеву от политической партии «Европейская Солидарность».

Напомним, что во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.