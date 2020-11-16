Николаевская городская территориальная избирательная комиссия на сегодняшний день зарегистрировала 30 новоизбранных депутатов горсовета.
Об этом стало известно сегодня, 16 ноября в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.
В частности, на сегодняшнем заседании горизбирком зарегистрировал еще двоих новоизбранных депутатов Николаевского городского совета: Руслана Москаленко от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Виторию Переверзьеву от политической партии «Европейская Солидарность».
Напомним, что во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
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Николаевская городская территориальная избирательная комиссия на сегодняшний день зарегистрировала 30 новоизбранных депутатов горсовета.
Об этом стало известно сегодня, 16 ноября в ходе заседания горизбиркома, передает корреспондент НикВести.
В частности, на сегодняшнем заседании горизбирком зарегистрировал еще двоих новоизбранных депутатов Николаевского городского совета: Руслана Москаленко от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Виторию Переверзьеву от политической партии «Европейская Солидарность».
Напомним, что во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов