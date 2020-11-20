В Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в «делах Майдана» и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.
Об этом сообщил руководитель департамента по расследованию «дел Майдана» Офиса генпрокурора Алексей Донской на пресс-конференции 20 ноября, цитирует Интерфакс-Украина.
– В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человека (по обвинению в преступлениях, совершенных по отношению к участникам Революции Достоинства)... Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор - это очень мало.... То есть, вопросы затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным, - сказал он.
По словам Донского, с начала текущего года по «делам Майдана» пострадавшими признаны более 2 тысяч человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности из которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских.
Прокурор подчеркнул, что решение о заочном содержание под стражей даёт основания для международного розыска обвиняемого. Речь, в частности, идёт о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителях разных уровней.
Напомним, что следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.
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В Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в «делах Майдана» и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.
Об этом сообщил руководитель департамента по расследованию «дел Майдана» Офиса генпрокурора Алексей Донской на пресс-конференции 20 ноября, цитирует Интерфакс-Украина.
– В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человека (по обвинению в преступлениях, совершенных по отношению к участникам Революции Достоинства)... Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор - это очень мало.... То есть, вопросы затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным, - сказал он.
По словам Донского, с начала текущего года по «делам Майдана» пострадавшими признаны более 2 тысяч человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности из которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских.
Прокурор подчеркнул, что решение о заочном содержание под стражей даёт основания для международного розыска обвиняемого. Речь, в частности, идёт о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителях разных уровней.
Напомним, что следователь Государственного бюро расследований по делам Майдана Андрей Ена умер от коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов