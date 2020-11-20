В Еланецком районе Николаевской области молодому врачу-хирургу районной больницы купили квартиру.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Ключи от нового жилья передали молодому врачу-хирургу Дмитрию Гравченко уроженцу с. Маложеневка Еланецкого района. Получив в 2017 году специальность врача, все это время он проработал в Еланецкой центральной районной больнице.

Двухкомнатную квартиру, общей площадью 53,4 кв. м., приоберли за средства районного бюджета и софинансирования поселкового, сельских советов района в сумме 290 тысяч гривен. Отмечается, что жилье купили в рамках программы «Общественное здоровье Еланеччины» на 2020-2022 годы.

Как отметила председатель Еланецкой районной государственной администрации Наталья Гайчева, больница имеет кадровые проблемы и остро нуждается в квалифицированных врачах, особенно узкопрофильных специалистах, а предоставление своевременной качественной специализированной медицинской помощи невозможно без наличия соответствующих врачебных кадров.

Напомним, что год назад в Николаеве больше 100 семей получили квартиры в новом доме.