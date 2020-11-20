Народный депутат фракции «Евросолидарность» Владимир Арьев утверждает, что в Украине готовят провокации, направленные противэес-президента Петра Порошенко и возглавляемой им партии по заказу Офиса Президента.

Как сообщается на сайте политсилы, утром прошел пикет офиса партии, часть участников которого не смогли объяснить сути своих требований, отказывались от общения и прятали лица. По информации Владимира Арьева, планируется также провокация возле дома Петра Порошенко.

— Сейчас люди собираются ехать за деньги Офиса президента и устраивать акцию, по нашей информации, под домом пятого президента Петра Порошенко. Все это напрямую связано с той акцией, которая сегодня была под зданием, где расположен офис «Европейской солидарности», — сказал Владимир Арьев.

Нардеп с журналистами приехал в место сбора пикетчиков, которые отказались объяснять цель собрания и, увидев представителей СМИ, разбежались, отмечается в сообщении.

— Времена титушек, когда Янукович посылал на оппозицию натренированных и проплаченных людей, вернулись. Вы видите группу людей, которые сейчас собираются по заказу Офиса президента Украины, лично Зеленского... Он сейчас пытается все свои провалы переключить на своего предшественника Порошенко, — сказал парламентарий.

Он высказал убеждение, что Офис президента «собирает проплаченных людей для того, чтобы опорочить годовщину Революции достоинства», отвлечь внимание от провалов власти и коллаборации с пророссийской «пятой колонной». Владимир Арьев также считает, что произошедшее является проявлением слабости власти и ее боязнью брать на себя ответственность за результаты своей деятельности.

Ранее пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира.