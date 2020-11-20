Николаевский боксер Сергей Деревянченко пожелал победы действующему городскому голове Александру Сенкевичу на предстоящих выборах мэра Николаева.

Спортсмен на своей странице в Facebook опубликовал совместное фото с Александром Сенкевичем, добавив пожелание:

— Желаю, Александру Сенкевичу, прибежать свой марафон первым, — написал Сергей Деревянченко.

В комментарии к публикации Александр Сенкевич поблагодарил именитого боксера за поддержку, отметив, что у него теперь «настрой исключительно победный».

Ранее кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Депутат Николаевского городского совета, баллотировавшаяся от «Слуги народа», Наталья Горбенко также поддержала во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.