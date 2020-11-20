Депутат Николаевского городского совета, баллотировавшаяся от «Слуги народа», Наталья Горбенко поддержала во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Наталья Горбенко опубликовала фото с Александром Сенкевичем в ночь выборов 2015 года.

— За 5 лет многое изменилось. Но спустя пять лет я вновь проголосую за Сенкевича. Я не склонна идеализировать его (как и любого другого живого человека). Зачастую мы имеем разные точки зрения, а иногда я категорически не согласна с его решениями. Но при этом я вижу те позитивные изменения, которые произошли в Николаеве при Сенкевиче, — написала она.

Депутат добавила, что поддерживает благоустройство городских пространств, развитие коммунального транспорта, проект запуска троллейбуса в Корабельный район, подачу воды в Варваровку, развитие отдаленных районов города, общественный бюджет и другие проекты действующего мэра.

— 22 ноября мы выбираем не партию (не позвольте ввести себя в заблуждение партийной символикой кандидатов). 22 ноября мы выбираем Мэра, Личность, человека который будет задавать вектор развития нашему городу, который будет лицом нашего города. Для меня, из двух кандидатов, этот выбор однозначен, очевиден и безусловен — Александр Сенкевич! — резюмировала Наталья Горбенко.

Ранее кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что она не разделяет позицию Николая Капацыны.

Ранее она отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.