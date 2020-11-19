Татьяна Домбровская

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская считает, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, ранее кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.

Николай Капацына и Александр Сенкевич

В свою очередь, Татьяна Домбровская заявила, что она не разделяет позицию Николая Капацыны и считает, что он не понял позицию президента относительно местных выборов в Украине.

— Ко мне поступает много звонков от СМИ и жителей Николаева, по поводу противоречий моей позиции «не поддерживать кого-либо из кандидатов» и заявления Николая Капацины о том, что во втором туре он лично и партия «Слуга Народа» будут поддерживать действующего мэра Александра Сенкевича. Николай аргументировал свое заявление тем, что Владимир Зеленский призвал не поддерживать кандидатов от «ОПЗЖ», я если честно не слышала подобного заявления, касательно кандидатов в мэры, это касалось коалиций с фракциями, видимо он не совсем верно истолковал позицию президента, — Говорит Татьяна Домбровская.

Стоит отметить, что говоря об установках президента Татьяна Домбровская говорит о задачах, которые 6 ноября Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

Татьяна Домбровская и Николай Капацына

Татьяна Домбровская также отметила, что она не уверена в том, что в первом туре выборов мэра Николай Капацына поддерживал ее, как представителя «Слуги народа», а не действующего городского голову Александра Сенкевича.

— Я не готова поддержать Николая в подобном заявлении, но каждый выбирает по совести. Также, я не могу с уверенностью сказать, что в первом туре Николай оказывал поддержку мне, не исключено, что изначально его кандидатом был Александр Федорович, — отметила Татьяна Домбровская.

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Владислав Чайка

Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».