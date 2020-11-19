Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская считает, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, ранее кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.
В свою очередь, Татьяна Домбровская заявила, что она не разделяет позицию Николая Капацыны и считает, что он не понял позицию президента относительно местных выборов в Украине.
— Ко мне поступает много звонков от СМИ и жителей Николаева, по поводу противоречий моей позиции «не поддерживать кого-либо из кандидатов» и заявления Николая Капацины о том, что во втором туре он лично и партия «Слуга Народа» будут поддерживать действующего мэра Александра Сенкевича. Николай аргументировал свое заявление тем, что Владимир Зеленский призвал не поддерживать кандидатов от «ОПЗЖ», я если честно не слышала подобного заявления, касательно кандидатов в мэры, это касалось коалиций с фракциями, видимо он не совсем верно истолковал позицию президента, — Говорит Татьяна Домбровская.
Стоит отметить, что говоря об установках президента Татьяна Домбровская говорит о задачах, которые 6 ноября Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».
Татьяна Домбровская также отметила, что она не уверена в том, что в первом туре выборов мэра Николай Капацына поддерживал ее, как представителя «Слуги народа», а не действующего городского голову Александра Сенкевича.
— Я не готова поддержать Николая в подобном заявлении, но каждый выбирает по совести. Также, я не могу с уверенностью сказать, что в первом туре Николай оказывал поддержку мне, не исключено, что изначально его кандидатом был Александр Федорович, — отметила Татьяна Домбровская.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
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Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская считает, что ее коллега по партии Николай Капацына неправильно понял позицию президента Владимира Зеленского относительно выборов мэра в Николаеве.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, ранее кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуги народа» Николай Капацына заявил, что он поддержит во втором туре выборов мэра Николаева действующего городского голову Александра Сенкевича.
В свою очередь, Татьяна Домбровская заявила, что она не разделяет позицию Николая Капацыны и считает, что он не понял позицию президента относительно местных выборов в Украине.
— Ко мне поступает много звонков от СМИ и жителей Николаева, по поводу противоречий моей позиции «не поддерживать кого-либо из кандидатов» и заявления Николая Капацины о том, что во втором туре он лично и партия «Слуга Народа» будут поддерживать действующего мэра Александра Сенкевича. Николай аргументировал свое заявление тем, что Владимир Зеленский призвал не поддерживать кандидатов от «ОПЗЖ», я если честно не слышала подобного заявления, касательно кандидатов в мэры, это касалось коалиций с фракциями, видимо он не совсем верно истолковал позицию президента, — Говорит Татьяна Домбровская.
Стоит отметить, что говоря об установках президента Татьяна Домбровская говорит о задачах, которые 6 ноября Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За життя». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой Народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».
Татьяна Домбровская также отметила, что она не уверена в том, что в первом туре выборов мэра Николай Капацына поддерживал ее, как представителя «Слуги народа», а не действующего городского голову Александра Сенкевича.
— Я не готова поддержать Николая в подобном заявлении, но каждый выбирает по совести. Также, я не могу с уверенностью сказать, что в первом туре Николай оказывал поддержку мне, не исключено, что изначально его кандидатом был Александр Федорович, — отметила Татьяна Домбровская.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов