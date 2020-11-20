Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при условии 30 тысяч новых больных на COVID в сутки.

Об этом Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Интер», пишет «Украинская правда».

Максим Степанов рассказал, что полного карантина в стране будут требовать при локдауне конкретно медицинской системы. Это может произойти, когда количество новых больных коронавирусом будет по 30 000 несколько дней.

— Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное - это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы, — прим.) уже порядка больше 30 000 в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по нагрузке медицинской системы, — заявил Максим Степанов.

Ранее локдаун ожидали и при 9500 больных в сутки, и при 15 тысячах. Степанов объясняет это тем, что количество коек увеличивается, поэтому медицинская система выдерживает более сложные ситуации.

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун.